Уткин предложил болельщикам «Спартака» встретить с помидорами Федуна
Известный комментатор Василий Уткин поделился идеей, как помирить фанов «Спартака» с руководством клуба после увольнения главного тренера Массимо Карреры.
Известный комментатор Василий Уткин поделился идеей, как помирить фанов «Спартака» с руководством клуба после увольнения главного тренера Массимо Карреры.
— Мне очень понравилась идея, которую высказал на
У меня есть конструктивное предложение. Нужно сделать две вещи. Понимаю, что уже зима, с другой стороны журналист Егоров, проиграв
Значит, господин Измайлов, встречу с болельщиками проводить не нужно. Это организационно трудно, и потом, там нужно говорить. Здесь важно спустить пар, думаю, вы тоже отдаете себе в этом отчет.
Надо, сообщив об этом болельщикам заранее, чтобы Леонид Арнольдович Федун, Наиль Измайлов и, возможно, еще
— Ну, холодно же…
— Ничего, надо потерпеть. Один раз надо сделать. Шапки можно надеть. Параллельно необходимо организовать на подступах к стадиону продажу хороших, спелых помидоров. Это очень важно.
— Где же вы их сейчас возьмете? Это очень дорого.
— Ну, извините. «Спартак»… Хорошо, можно разрешить приходить со своими. Три открытых автомобиля: в одном едет Леонид Арнольдович Федун, в другом — Наиль Измайлов, в третьем — Денис Глушаков. Желательно, чтобы они были в светлой одежде, но это неважно. И болельщики вокруг с помидорами.
Это заменит любой диалог. Я не хочу сказать, что их забросают, нет, может быть, и нет. Это тоже будет важно. Диалог не нужен, нужен выход
Андрей Санталов