Уткин предложил болельщикам «Спартака» встретить с помидорами Федуна

У меня есть конструктивное предложение. Нужно сделать две вещи. Понимаю, что уже зима, с другой стороны журналист Егоров, проиграв какое-то пари, бегал же в трусах вокруг стадиона в зимнюю погоду.



Значит, господин Измайлов, встречу с болельщиками проводить не нужно. Это организационно трудно, и потом, там нужно говорить. Здесь важно спустить пар, думаю, вы тоже отдаете себе в этом отчет.



Надо, сообщив об этом болельщикам заранее, чтобы Леонид Арнольдович Федун, Наиль Измайлов и, возможно, еще пара-тройка человек, приехали на ближайший матч «Спартака» дома в открытых автомобилях.



— Ну, холодно же…



— Ничего, надо потерпеть. Один раз надо сделать. Шапки можно надеть. Параллельно необходимо организовать на подступах к стадиону продажу хороших, спелых помидоров. Это очень важно.



— Где же вы их сейчас возьмете? Это очень дорого.



— Ну, извините. «Спартак»… Хорошо, можно разрешить приходить со своими. Три открытых автомобиля: в одном едет Леонид Арнольдович Федун, в другом — Наиль Измайлов, в третьем — Денис Глушаков. Желательно, чтобы они были в светлой одежде, но это неважно. И болельщики вокруг с помидорами.



Это заменит любой диалог. Я не хочу сказать, что их забросают, нет, может быть, и нет. Это тоже будет важно. Диалог не нужен, нужен выход каких-то эмоций", — сказал Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».



Андрей Санталов