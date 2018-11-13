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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин предложил болельщикам «Спартака» встретить с помидорами Федуна

Известный комментатор Василий Уткин поделился идеей, как помирить фанов «Спартака» с руководством клуба после увольнения главного тренера Массимо Карреры.

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Источник: РИА "Новости"

— Мне очень понравилась идея, которую высказал на пресс-конференции один из руководителей клуба Наиль Измайлов. Он сказал: мы готовы встречаться с болельщиками, искать общий язык и так далее.

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У меня есть конструктивное предложение. Нужно сделать две вещи. Понимаю, что уже зима, с другой стороны журналист Егоров, проиграв какое-то пари, бегал же в трусах вокруг стадиона в зимнюю погоду.

Значит, господин Измайлов, встречу с болельщиками проводить не нужно. Это организационно трудно, и потом, там нужно говорить. Здесь важно спустить пар, думаю, вы тоже отдаете себе в этом отчет.

Надо, сообщив об этом болельщикам заранее, чтобы Леонид Арнольдович Федун, Наиль Измайлов и, возможно, еще пара-тройка человек, приехали на ближайший матч «Спартака» дома в открытых автомобилях.

— Ну, холодно же…

— Ничего, надо потерпеть. Один раз надо сделать. Шапки можно надеть. Параллельно необходимо организовать на подступах к стадиону продажу хороших, спелых помидоров. Это очень важно.

— Где же вы их сейчас возьмете? Это очень дорого.

— Ну, извините. «Спартак»… Хорошо, можно разрешить приходить со своими. Три открытых автомобиля: в одном едет Леонид Арнольдович Федун, в другом — Наиль Измайлов, в третьем — Денис Глушаков. Желательно, чтобы они были в светлой одежде, но это неважно. И болельщики вокруг с помидорами.

Это заменит любой диалог. Я не хочу сказать, что их забросают, нет, может быть, и нет. Это тоже будет важно. Диалог не нужен, нужен выход каких-то эмоций", — сказал Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

Андрей Санталов

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