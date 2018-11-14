«Рома» выбрала «Енисей» командой дня в твиттере

Команда из Красноярска завела сегодня англоязычный аккаунт, упомянув в первом твите Дмитрия Аленичева, «Рому» и «Спартак».



В ответ римляне сообщили, что им нравится такой подход.



«Команда дня в твиттере — “Енисей” из сибирского города Красноярск. Это их первый сезон в российской премьер-лиге и первый день в англоязычном сегмента твиттера. Их тренирует Дмитрий Аленичев, игравший ранее за “Рому”. Нам уже нравится их стиль в твиттере», — сообщила «Рома».