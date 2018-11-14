«Рома» выбрала «Енисей» командой дня в твиттере
Итальянский клуб отметил ведущего соцсетей «Енисея».
Итальянский клуб отметил ведущего соцсетей «Енисея».
Команда из Красноярска завела сегодня англоязычный аккаунт, упомянув в первом твите Дмитрия Аленичева, «Рому» и «Спартак».
В ответ римляне сообщили, что им нравится такой подход.
«Команда дня в твиттере — “Енисей” из сибирского города Красноярск. Это их первый сезон в российской
На это «Енисей» ответил картинкой с Франческо Тотти и Дмитрием Аленичевым.
Соцсети «Енисея» ведет Станислав Меркис. Он стал известен, когда его неофиицальный твиттер «Енисея» стал популярнее официального аккаунта. Меркис в тот момент учился в школе.
Андрей Санталов