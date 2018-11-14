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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рома» выбрала «Енисей» командой дня в твиттере

Итальянский клуб отметил ведущего соцсетей «Енисея».

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Источник: РИА "Новости"

Команда из Красноярска завела сегодня англоязычный аккаунт, упомянув в первом твите Дмитрия Аленичева, «Рому» и «Спартак».

В ответ римляне сообщили, что им нравится такой подход.

«Команда дня в твиттере — “Енисей” из сибирского города Красноярск. Это их первый сезон в российской премьер-лиге и первый день в англоязычном сегмента твиттера. Их тренирует Дмитрий Аленичев, игравший ранее за “Рому”. Нам уже нравится их стиль в твиттере», — сообщила «Рома».

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На это «Енисей» ответил картинкой с Франческо Тотти и Дмитрием Аленичевым.

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Соцсети «Енисея» ведет Станислав Меркис. Он стал известен, когда его неофиицальный твиттер «Енисея» стал популярнее официального аккаунта. Меркис в тот момент учился в школе.

Андрей Санталов

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