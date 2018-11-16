«Хватит ерундой заниматься». Карпин позвал болельщиков «Ростова» на стадион

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин снялся в проморолике с обращением к болельщикам прийти на последнюю домашнюю игру в этом году.



2 декабря ростовчане примут ЦСКА, билеты на матч за ворота стоят 350 рублей, на центральные трибуны — от 600.



«Хватит ерундой заниматься, епт. Приходи на “Ростов Арену”, ждем только тебя», — обратился Карпин в ролике к фанам «Ростова».