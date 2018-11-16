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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Хватит ерундой заниматься». Карпин позвал болельщиков «Ростова» на стадион

Клуб ждет поддержки в матче с ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин снялся в проморолике с обращением к болельщикам прийти на последнюю домашнюю игру в этом году.

2 декабря ростовчане примут ЦСКА, билеты на матч за ворота стоят 350 рублей, на центральные трибуны — от 600.

«Хватит ерундой заниматься, епт. Приходи на “Ростов Арену”, ждем только тебя», — обратился Карпин в ролике к фанам «Ростова».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» идет на 4-м месте в чемпионате, в ближайшем туре он сыграет в гостях с «Зенитом».

Андрей Санталов

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