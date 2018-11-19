Каррера послушал песню MakSim «Знаешь ли ты»

Мартина, дочь Массимо Карреры, показала своим подписчикам в инстаграме, как они с отцом едут под песню «Знаешь ли ты» в исполнении MakSim.

Массимо Каррера вместе с семьей вернулся в Италию после отставки из «Спартака» в конце октября. Фаны команды тепло проводили тренера в аэропорту Шереметьево.



Песня MakSim «Знаешь ли ты» — одна из самых популярных среди болельщиков красно-белых, они часто поют ее на стадионах.