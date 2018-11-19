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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Каррера послушал песню MakSim «Знаешь ли ты»

Любимая песня болельщиков «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Мартина, дочь Массимо Карреры, показала своим подписчикам в инстаграме, как они с отцом едут под песню «Знаешь ли ты» в исполнении MakSim.

Во время загрузки произошла ошибка.

Массимо Каррера вместе с семьей вернулся в Италию после отставки из «Спартака» в конце октября. Фаны команды тепло проводили тренера в аэропорту Шереметьево.

Песня MakSim «Знаешь ли ты» — одна из самых популярных среди болельщиков красно-белых, они часто поют ее на стадионах.

Андрей Санталов.

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