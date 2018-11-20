ЦСКА запустил челлендж «Узнай футболиста по прическе»

Футболисты ЦСКА Иван Обляков и Ильзат Ахметов поучаствовали в челлендже, который для них подготовил клубный телеканал. Игрокам, а вместе с ними и болельщикам, предложили узнать одноклубников по прическе. Пройти тест без ошибок не смог никто, при этом и Обляков, и Ахметов точно ответили на каверзные вопросы.



«Наша команда обновилась, и многим ребятам пришлось оперативно в нее вливаться. А что самое сложное в любом коллективе? Правильно — запомнить коллег. Смогут ли футболисты узнать своих партнеров по прическе?» — подписал видео твиттер армейцев.