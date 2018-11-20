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17:17 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА запустил челлендж «Узнай футболиста по прическе»

Конкурс не так прост.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты ЦСКА Иван Обляков и Ильзат Ахметов поучаствовали в челлендже, который для них подготовил клубный телеканал. Игрокам, а вместе с ними и болельщикам, предложили узнать одноклубников по прическе. Пройти тест без ошибок не смог никто, при этом и Обляков, и Ахметов точно ответили на каверзные вопросы.

«Наша команда обновилась, и многим ребятам пришлось оперативно в нее вливаться. А что самое сложное в любом коллективе? Правильно — запомнить коллег. Смогут ли футболисты узнать своих партнеров по прическе?» — подписал видео твиттер армейцев.

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Андрей Санталов

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