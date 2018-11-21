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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Мамаева продает толстовки MMAmaev & Kokorin

Поддерживает футболистов в СИЗО.

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Источник: РИА "Новости"

Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, объявила о продаже худи с принтом MMAmaev & Kokorin. Деньги от продажи она планирует направить на благотворительность.

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«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов. «Мы не за насилие, мы за справедливый суд». Бомбер доступен в двух размерах L и S. Цена — 6 000 рублей.

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Настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела! Поэтому без скидок, подарков", — написала дизайнер толстовок Юлия Степанавичуте в своем инстаграме.

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Александр Кокорин и Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО, там они пробудут до 8 декабря.

Андрей Санталов

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