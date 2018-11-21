Жена Мамаева продает толстовки MMAmaev & Kokorin
Поддерживает футболистов в СИЗО.
Поддерживает футболистов в СИЗО.
Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, объявила о продаже худи с принтом MMAmaev & Kokorin. Деньги от продажи она планирует направить на благотворительность.
«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов. «Мы не за насилие, мы за справедливый суд». Бомбер доступен в двух размерах L и S. Цена — 6 000 рублей.
Настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела! Поэтому без скидок, подарков", — написала дизайнер толстовок Юлия Степанавичуте в своем инстаграме.
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Андрей Санталов