Шнякин: Почему в России с ее климатом к ЧМ построили только один стадион с крышей?

«Я вот одному удивляюсь. Точнее, как это бывает в нашей стране, якобы удивляюсь с саркастической ухмылкой понимания.



Почему в России с ее колким климатом к чемпионату мира построили только ОДИН стадион с крышей? Вот как? К сожалению, в оставшихся зимних турах у нас будут новые и красивые, но пустующие арены.