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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Шнякин: Почему в России с ее климатом к ЧМ построили только один стадион с крышей?

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин, работавший на игре «Зенит» — «Ростов», отметил, что в России не хватает стадионов с крышей, на которых было бы комфортно играть в холодную погоду.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вот одному удивляюсь. Точнее, как это бывает в нашей стране, якобы удивляюсь с саркастической ухмылкой понимания.

Почему в России с ее колким климатом к чемпионату мира построили только ОДИН стадион с крышей? Вот как? К сожалению, в оставшихся зимних турах у нас будут новые и красивые, но пустующие арены.

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А к питерскому стадио, пусть его эстетика мне не близка, вопросов нет. И работать, и футбол смотреть в +17 (с осознанием того, что за пределами арены мерзлота/мерзота) — это удовольствие чистое. Крышевать наш футбол можно по-разному", — написал Шнякин в инстаграме.

Матч «Зенит» — «Ростов» посетили 46 282 зрителей.

Андрей Санталов

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