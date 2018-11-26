Шнякин: Почему в России с ее климатом к ЧМ построили только один стадион с крышей?

«Я вот одному удивляюсь. Точнее, как это бывает в нашей стране, якобы удивляюсь с саркастической ухмылкой понимания.
Почему в России с ее колким климатом к чемпионату мира построили только ОДИН стадион с крышей? Вот как? К сожалению, в оставшихся зимних турах у нас будут новые и красивые, но пустующие арены.
А к питерскому стадио, пусть его эстетика мне не близка, вопросов нет. И работать, и футбол смотреть в +17 (с осознанием того, что за пределами арены мерзлота/мерзота) — это удовольствие чистое. Крышевать наш футбол можно по-разному", — написал Шнякин в инстаграме.
Матч «Зенит» — «Ростов» посетили 46 282 зрителей.
Андрей Санталов