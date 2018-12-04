Ургант пошутил над Смоловым после незабитого пенальти
Федор сам виноват.
Федор сам виноват.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» вспомнил о промахе форварда «Локомотива» с пенальти в матче со «Спартаком».
«Зима уже началась, начали происходить новогодние чудеса. В Казани болельщик “Ак Барса” выиграл приз в миллион рублей, попав в ворота от противоположной лицевой линии. И не просто в ворота, а в небольшое отверстие в щите, которым были закрыты ворота.
Самый меткий человек Казани получил не только миллион рублей, но и новую работу: теперь его назначили личным тренером Федора Смолова по пенальти», — пошутил Ургант.
Хоккейному клубу «Ак Барс» такая идея понравилась.
В этом же выпуске гостями Ивана Урганта стали футболисты ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Александр Самедов.
Андрей Санталов