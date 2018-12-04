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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Ургант пошутил над Смоловым после незабитого пенальти

Федор сам виноват.

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Источник: РИА "Новости"

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» вспомнил о промахе форварда «Локомотива» с пенальти в матче со «Спартаком».

«Зима уже началась, начали происходить новогодние чудеса. В Казани болельщик “Ак Барса” выиграл приз в миллион рублей, попав в ворота от противоположной лицевой линии. И не просто в ворота, а в небольшое отверстие в щите, которым были закрыты ворота.

Самый меткий человек Казани получил не только миллион рублей, но и новую работу: теперь его назначили личным тренером Федора Смолова по пенальти», — пошутил Ургант.

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Хоккейному клубу «Ак Барс» такая идея понравилась.

В этом же выпуске гостями Ивана Урганта стали футболисты ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Александр Самедов.

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Андрей Санталов

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