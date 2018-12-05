Черданцев о Кокорине и Мамаеве: 4 месяца СИЗО — перебор
Но суд решил иначе.
Но суд решил иначе.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о заключении под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«4 месяца СИЗО — перебор, имхо. Воспитательная работа проведена, футбольная карьера и репутация испорчены раз и навсегда.
Обществу дан ясный сигнал — стульями не махать. Есть возможность выплатить пострадавшим фантастическую по нашим меркам компенсацию. К чему такая суровость?» — написал Черданцев в своем твиттере по ходу заседания суда.
Позже стало известно, что Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля — как и просило следствие.
Андрей Санталов