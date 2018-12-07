Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева
Вслед за «Зенитом» и другими игроками сборной.
Вслед за «Зенитом» и другими игроками сборной.
Игроки «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки выразили поддержку Александру Кокорина и Павлу Мамаеву, которым суд продлил пребывание в СИЗО до 8 февраля.
Ранее такие обращения записали Сергей Семак, игроки «Зенита», Федор Смолов и Александр Самедов.
«Саша, Паша, привет. Хотим сказать вам — оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами», — сказали братья Миранчуки.
Андрей Санталов