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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Вслед за «Зенитом» и другими игроками сборной.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки выразили поддержку Александру Кокорина и Павлу Мамаеву, которым суд продлил пребывание в СИЗО до 8 февраля.

Ранее такие обращения записали Сергей Семак, игроки «Зенита», Федор Смолов и Александр Самедов.

«Саша, Паша, привет. Хотим сказать вам — оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами», — сказали братья Миранчуки.

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Андрей Санталов

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