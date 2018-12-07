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16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Собчак: Смолов покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи

Светская хроника.

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Источник: РИА "Новости"

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что начала интересоваться футболом из-за знакомства с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.

«Я, Смолов и Путин. Начала интересоваться футболом. Не к добру)

Федор покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи в выходные. Думаю, очередь теперь туда будет длиннее», — написала Собчак в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Собчак рассказывала, что болела за сборную Хорватии в финале чемпионата мира и лично встречалась с Лукой Модричем.

Андрей Санталов

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