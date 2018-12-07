Собчак: Смолов покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи
Светская хроника.
Светская хроника.
Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что начала интересоваться футболом
«Я, Смолов и Путин. Начала интересоваться футболом. Не к добру)
Федор покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи в выходные. Думаю, очередь теперь туда будет длиннее», — написала Собчак в инстаграме.
Ранее Собчак рассказывала, что болела за сборную Хорватии в финале чемпионата мира и лично встречалась с Лукой Модричем.
Андрей Санталов