Собчак: Смолов покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что начала интересоваться футболом из-за знакомства с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.



«Я, Смолов и Путин. Начала интересоваться футболом. Не к добру)



Федор покорил меня тем, что собирается на выставку Куинджи в выходные. Думаю, очередь теперь туда будет длиннее», — написала Собчак в инстаграме.