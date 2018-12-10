«Ростов» обратился к Хабибу и Конору: Как вам этот бросок?
Зрелищный момент из матча с «Крыльями».
Зрелищный момент из матча с «Крыльями».
«Ростов» в серии твитов раскритиковал судейство Сергея Карасева в последней игре года с «Крыльями Советов».
В одном из сообщений твиттер команды обратился к UFC, Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору.
«Эй, парни, как вам этот бросок?
Также «Ростов» сделал несколько мемов про Карасева, но потом удалил их.
В матче с «Крыльями» судья удалил двух игроков «Ростова» и главного тренера Валерия Карпина.
Бросок Агустина Рохеля арбитр Карасев не посчитал фолом.
Андрей Санталов