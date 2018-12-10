«Ростов» обратился к Хабибу и Конору: Как вам этот бросок?

«Ростов» в серии твитов раскритиковал судейство Сергея Карасева в последней игре года с «Крыльями Советов».



В одном из сообщений твиттер команды обратился к UFC, Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору.



«Эй, парни, как вам этот бросок? Кое-кто так играет в России».