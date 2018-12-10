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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» обратился к Хабибу и Конору: Как вам этот бросок?

Зрелищный момент из матча с «Крыльями».

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в серии твитов раскритиковал судейство Сергея Карасева в последней игре года с «Крыльями Советов».

В одном из сообщений твиттер команды обратился к UFC, Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору.

«Эй, парни, как вам этот бросок? Кое-кто так играет в России».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Ростов» сделал несколько мемов про Карасева, но потом удалил их.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Крыльями» судья удалил двух игроков «Ростова» и главного тренера Валерия Карпина.

Бросок Агустина Рохеля арбитр Карасев не посчитал фолом.

Андрей Санталов

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