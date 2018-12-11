«Уфа» представила нового игрока. Это Дед Мороз

«Уфа» провела последнюю пресс-конференцию в этом году, где представители клуба подвели итоги первой части сезона. На этой же встрече с журналистами уфимцы представили своего нового игрока — Деда Мороза.

«С моим приходом в клубе будет больше чудес. Что касается моей позиции на поле, то я всегда привык быть в центре. В центре внимания», — сообщил сказочный персонаж.



«Уфа» завершила первую часть сезона на 14-м месте. После 17 туров у уфимской команды 16 очков.



Андрей Санталов