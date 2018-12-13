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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Сигурдссон подарил футболку болбою «Крыльев Советов», в которого попал мячом

У мальчика нет претензий к игроку «Ростова».

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Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон извинился за инцидент с болбоем, который произошел во время матча с «Крыльями Советов».

Исландец был удален за то, что ударил мячом в мальчика, подающего мячи.

После игры Сигурдссон встретился с воспитанником «Крыльев Советов», принес ему свои извинения и подарил футболку.

В инстаграме болбой поблагодарил игрока «Ростова» за футболку, а Сигурдссон пожелал ему удачи.

«Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень, и мне жаль, что так произошло. Спасибо, что рассказал мне, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем!» — написал Рагнар.

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Андрей Санталов

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