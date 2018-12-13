Сигурдссон подарил футболку болбою «Крыльев Советов», в которого попал мячом

«Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень, и мне жаль, что так произошло. Спасибо, что рассказал мне, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем!» — написал Рагнар.