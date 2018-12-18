Вратаря «Спартака» узнали в Японии
И попросили автограф.
И попросили автограф.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров улетел в отпуск в Японию и рассказал забавную историю, которая там с ним произошла.
«Выходим из номера отеля, идём на ресепшн. Подходит местный парень. Спрашивает: “Извините, вы вратарь Спартака?”) Попросил расписаться и сделать фото. “Спартак” велик и могуч», — написал Ребров в инстаграме.
Ребров пропустил два последних матча «Спартака» в сезоне. В игре против «Локомотива» 2 декабря он получил рассечение лба в столкновении с Джефферсоном Фарфаном, ему наложили 8 швов.
Андрей Санталов