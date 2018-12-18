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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратаря «Спартака» узнали в Японии

И попросили автограф.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Спартака» Артем Ребров улетел в отпуск в Японию и рассказал забавную историю, которая там с ним произошла.

«Выходим из номера отеля, идём на ресепшн. Подходит местный парень. Спрашивает: “Извините, вы вратарь Спартака?”) Попросил расписаться и сделать фото. “Спартак” велик и могуч», — написал Ребров в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ребров пропустил два последних матча «Спартака» в сезоне. В игре против «Локомотива» 2 декабря он получил рассечение лба в столкновении с Джефферсоном Фарфаном, ему наложили 8 швов.

Андрей Санталов

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