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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба потренировался с бойцом UFC

Игрока «Зенита» проверили на прочность.

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Артем Дзюба проверил, насколько тяжело заниматься смешанными единоборствами. Форвард «Зенита» и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым.

Дзюа прошел разминку, обучился захватам и простым комбинациям ударов. После этого Артем вышел на ринг в спарринг против Волкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было нереально сложно и трудно, но очень увлекательно и интересно. Особенно спарринг. Я в первый раз в капе занимался. Устал безумно, но много интересного для себя почерпнул. Все смотрите и любите спорт, UFC, футбол», — рассказал после тренировки Дзюба.

Артем также пригласил Александра Волкова приехать потренироваться по футбольным правилам и пробить пенальти.

Андрей Санталов

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