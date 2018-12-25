Дзюба потренировался с бойцом UFC
Игрока «Зенита» проверили на прочность.
Игрока «Зенита» проверили на прочность.
Артем Дзюба проверил, насколько тяжело заниматься смешанными единоборствами. Форвард «Зенита» и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым.
Дзюа прошел разминку, обучился захватам и простым комбинациям ударов. После этого Артем вышел на ринг в спарринг против Волкова.
«Это было нереально сложно и трудно, но очень увлекательно и интересно. Особенно спарринг. Я в первый раз в капе занимался. Устал безумно, но много интересного для себя почерпнул. Все смотрите и любите спорт, UFC, футбол», — рассказал после тренировки Дзюба.
Артем также пригласил Александра Волкова приехать потренироваться по футбольным правилам и пробить пенальти.
Андрей Санталов