Дзюба потренировался с бойцом UFC

Артем Дзюба проверил, насколько тяжело заниматься смешанными единоборствами. Форвард «Зенита» и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым. Дзюа прошел разминку, обучился захватам и простым комбинациям ударов. После этого Артем вышел на ринг в спарринг против Волкова.

«Это было нереально сложно и трудно, но очень увлекательно и интересно. Особенно спарринг. Я в первый раз в капе занимался. Устал безумно, но много интересного для себя почерпнул. Все смотрите и любите спорт, UFC, футбол», — рассказал после тренировки Дзюба.



Артем также пригласил Александра Волкова приехать потренироваться по футбольным правилам и пробить пенальти.



Андрей Санталов