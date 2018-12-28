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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» снял фильм о победе в чемпионате России

Главное событие в истории клуба за 14 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» сегодня выпустил фильм, снятый про чемпионский сезон-2017/18. В 52-минутном видео о рассказывается о 6 решающих матчах для команды Юрия Семина в прошлом чемпионате: от игры с «Ростовом» до чемпионского матча с «Зенитом».

«Мы представляем фильм, который погрузит вас в самые яркие и драматичные моменты этого большого пути. На ближайшие 50 минут мы перенесем вас в самое сердце команды, с которой вы ещё раз переживёте эмоции после поражений и побед и увидите уникальные ситуации, которые никогда ранее не попадали в объективы камер», — представил видео «Локомотив».

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Андрей Санталов

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