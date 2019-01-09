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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба в праздники устроил вечеринку в народном стиле

Это красиво.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Зенита» Артем Дзюба показал, как провел новогодние праздники. Футболист сделал несколько постов в инстаграме, где показал себя и свою семью.

В один из вечеров Дзюба вместе с родственниками переоделся в русские народные костюмы.

«Вечеринка в русском народном стиле».

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Ранее игрок «Зенита» показал, как его отец стреляет из лука.

«Хочу приоткрыть тайну: мой отец — Робин Гуд, и сейчас он это продемонстрирует», — подписал забавное видео Дзюба.

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Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 15 по 28 января. На турнире «Матч Премьер» команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом».

Андрей Санталов

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