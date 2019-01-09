Дзюба в праздники устроил вечеринку в народном стиле
Это красиво.
Это красиво.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба показал, как провел новогодние праздники. Футболист сделал несколько постов в инстаграме, где показал себя и свою семью.
В один из вечеров Дзюба вместе с родственниками переоделся в русские народные костюмы.
«Вечеринка в русском народном стиле».
Ранее игрок «Зенита» показал, как его отец стреляет из лука.
«Хочу приоткрыть тайну: мой отец — Робин Гуд, и сейчас он это продемонстрирует», — подписал забавное видео Дзюба.
Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 15 по 28 января. На турнире «Матч Премьер» команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом».
Андрей Санталов