Группа «Бутырка» записала песню про Кокорина и Мамаева

В песне есть такие слова:



Держись Кокорин! Крепись Мамаев!

Не все на воле здесь против вас.

А кто по пьянке не лезет в драку,

Без драки пьянка не удалась.



Держись Кокорин! Крепись Мамаев!

Не все на воле здесь против вас.

Пускай Бутырка двери откроет,

Терпилам деньги, вы — к матерям.



Мы с Новым годом всех поздравляем,

Здоровья, воли и фарта вам.



Андрей Санталов