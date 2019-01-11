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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Группа «Бутырка» записала песню про Кокорина и Мамаева

«Не все на воле здесь против вас».

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вдохновили российскую шансон-группу «Бутырка» на новую песню. Композиция называется «Держись Кокорин! Крепись Мамаев!».

Во время загрузки произошла ошибка.

В песне есть такие слова:

Держись Кокорин! Крепись Мамаев!
Не все на воле здесь против вас.
А кто по пьянке не лезет в драку,
Без драки пьянка не удалась.

Держись Кокорин! Крепись Мамаев!
Не все на воле здесь против вас.
Пускай Бутырка двери откроет,
Терпилам деньги, вы — к матерям.

Мы с Новым годом всех поздравляем,
Здоровья, воли и фарта вам.

Андрей Санталов

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