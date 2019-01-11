Группа «Бутырка» записала песню про Кокорина и Мамаева
«Не все на воле здесь против вас».
«Не все на воле здесь против вас».
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вдохновили российскую
В песне есть такие слова:
Держись Кокорин! Крепись Мамаев!
Не все на воле здесь против вас.
А кто по пьянке не лезет в драку,
Без драки пьянка не удалась.
Держись Кокорин! Крепись Мамаев!
Не все на воле здесь против вас.
Пускай Бутырка двери откроет,
Терпилам деньги, вы — к матерям.
Мы с Новым годом всех поздравляем,
Здоровья, воли и фарта вам.
Андрей Санталов