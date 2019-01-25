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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Почему бомж косо смотрит на Ананидзе?». Смолов и Идову сошлись в Лиге плохих шуток

Годный троллинг от «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

Youtube-канал «Локомотива» представил вторую серию Премьер-лиги плохих шуток. В свежем выпуске снялись Федор Смолов и Брайан Идову.

Игроки «Локо» в популярном сейчас жанре зачитывали друг другу «плохие» шутки об одноклубниках, футболистах других клубов и даже комментаторе Георгии Черданцеве. Получилось весьма неплохо.

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Несколько примеров из этой серии.

«Почему Тарасов всегда берет целую курицу-гриль? Потому что ему мало половин».

«Почему бомж косо смотрит на Ананидзе? Потому что боится, что тот займет его скамейку».

«Что делает тренер “Локомотива” по физподготовке, когда ему нечем заняться? Гоняет Лысова».

«Что сказал бы Портнягин, если бы наступил в говно? Блин, опять аренда».

В первой серии шутки читали Дмитрий Тарасов и Антон Кочетков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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