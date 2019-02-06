Генич о деле Кокорина и Мамаева: Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?!
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился решению Тверского суда Москвы оставить
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился решению Тверского суда Москвы оставить
«Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда
Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 апреля. Они находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. В отношение футболистов уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».
Андрей Санталов