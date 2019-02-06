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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Генич о деле Кокорина и Мамаева: Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?!

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился решению Тверского суда Москвы оставить экс-футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО еще на два месяца.

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Источник: РИА "Новости"

«Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать… ужас: cry:», — написал Генич в твиттере.

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Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 апреля. Они находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. В отношение футболистов уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Андрей Санталов

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Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца
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