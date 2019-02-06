Генич о деле Кокорина и Мамаева: Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?!

«Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать… ужас: cry:», — написал Генич в твиттере.

Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 апреля. Они находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. В отношение футболистов уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».



Андрей Санталов