«Больше не имею права говорить о футболе как журналист». Радиоведущий извинился перед болельщиками «Зенита»
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман принес извинения за резкие высказывания в адрес «Зенита».
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман принес извинения за резкие высказывания в адрес «Зенита».
Неделю назад ведущий программы «Футбольный клуб» сказал в прямом эфире: «Вы в своем бомжатнике сидите — и сидите в своем болоте, в своем зенитном, газпромовском болоте». Ненавижу больше всех. Люблю одного человека — Сергея Семака. Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой".
В передаче от 18 февраля Бунтман сообщил, что уходит из программы.
«Я хочу сказать следующее. В прошлый раз я тут выступил. И выступление мое носило совершенно омерзительный характер. И самое главное — это не просто непрофессиональное, это было антипрофессиональное выступление. О чем я и доложил главному редактору, который обо всем этом узнал от меня.
Вот что я думаю по этому поводу. Я хочу принести свои извинения,
Коллеги тоже ни в чем не повинны. Они по
Я предупредил главного редактора, что не имею никакого права после этого сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе. Я не имею никакого права вести “Футбольный клуб”. Я, еще раз принося свои извинения, не буду этого делать.
Мое место — на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот я туда и отправлюсь. И о футболе я больше не имею права говорить как журналист», — заявил Бунтман.
Андрей Санталов