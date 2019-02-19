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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Больше не имею права говорить о футболе как журналист». Радиоведущий извинился перед болельщиками «Зенита»

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман принес извинения за резкие высказывания в адрес «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Неделю назад ведущий программы «Футбольный клуб» сказал в прямом эфире: «Вы в своем бомжатнике сидите — и сидите в своем болоте, в своем зенитном, газпромовском болоте». Ненавижу больше всех. Люблю одного человека — Сергея Семака. Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой".

В передаче от 18 февраля Бунтман сообщил, что уходит из программы.

«Я хочу сказать следующее. В прошлый раз я тут выступил. И выступление мое носило совершенно омерзительный характер. И самое главное — это не просто непрофессиональное, это было антипрофессиональное выступление. О чем я и доложил главному редактору, который обо всем этом узнал от меня.

Вот что я думаю по этому поводу. Я хочу принести свои извинения, во-первых, болельщикам “Зенита”, ни в чем не повинным. И хочу принести извинения вообще всем слушателям и, главное, коллегам. Потому что я таким образом плюнул в нашу профессию. Абсолютно.

Коллеги тоже ни в чем не повинны. Они по какому-то недоразумению, может быть, считали меня своим. Место таким выступлениям — даже не особенно на трибуне, но, может быть, где-нибудь в пабе. И с совершенно справедливым получением кружкой по башке.

Я предупредил главного редактора, что не имею никакого права после этого сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе. Я не имею никакого права вести “Футбольный клуб”. Я, еще раз принося свои извинения, не буду этого делать.

Мое место — на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот я туда и отправлюсь. И о футболе я больше не имею права говорить как журналист», — заявил Бунтман.

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Андрей Санталов

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