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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба выиграл спор пенальтистов у нового президента «Зенита» (видео)

Артем Шмейхель снова лучший.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Медведев 22 февраля был назначен президентом «Зенита». Сразу после этого бывший глава КХЛ вызвал на спор форварда Артема Дзюбу: Медведев пообещал забить больше после 10 пенальти, чем нападающий — после 5.

Перед дуэлью пенальтистов Медведев потренировался с вратарем «Зенита» Андреем Луневым и забил ему 6 голов.

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Дзюба перед тем, как отбивать удары, надел именные перчатки «Артем Шмейхель». В итоге Медведев забил 1 гол после 10 попыток, а форвард «Зенита» — 5 из 5. Два гола Дзюба забил левой ногой.

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Прошлым летом Дзюба победил в похожем конкурсе Андрее Лунева.

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Первый матч после зимнего перерыва в чемпионате России «Зенит» проведет с «Уралом» 2 марта.

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