Дзюба выиграл спор пенальтистов у нового президента «Зенита» (видео)
Артем Шмейхель снова лучший.
Артем Шмейхель снова лучший.
Александр Медведев 22 февраля был назначен президентом «Зенита». Сразу после этого бывший глава КХЛ вызвал на спор форварда Артема Дзюбу: Медведев пообещал забить больше после 10 пенальти, чем нападающий — после 5.
Перед дуэлью пенальтистов Медведев потренировался с вратарем «Зенита» Андреем Луневым и забил ему 6 голов.
Дзюба перед тем, как отбивать удары, надел именные перчатки «Артем Шмейхель». В итоге Медведев забил 1 гол после 10 попыток, а форвард «Зенита» — 5 из 5. Два гола Дзюба забил левой ногой.
Прошлым летом Дзюба победил в похожем конкурсе Андрее Лунева.
Первый матч после зимнего перерыва в чемпионате России «Зенит» проведет с «Уралом» 2 марта.
Андрей Санталов