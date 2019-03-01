Дзюба выиграл спор пенальтистов у нового президента «Зенита» (видео)

Александр Медведев 22 февраля был назначен президентом «Зенита». Сразу после этого бывший глава КХЛ вызвал на спор форварда Артема Дзюбу: Медведев пообещал забить больше после 10 пенальти, чем нападающий — после 5.



Перед дуэлью пенальтистов Медведев потренировался с вратарем «Зенита» Андреем Луневым и забил ему 6 голов.