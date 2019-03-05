Определены лучшие голы и сейвы 18-го тура РПЛ
Самые зрелищные моменты российского футбольного уикенда.
Самые зрелищные моменты российского футбольного уикенда.
На канале «Матч ТВ» подвели итоги 18-го тура российской
В число авторов самых красивых мячей попали Владислав Кулик («Анжи»), Сердар Азмун («Зенит»), Жано Ананидзе («Крылья Советов»), Антон Миранчук («Локомотив»), Артур Сагитов («Рубин»), Зе Луиш («Спартак») и Маурисио Перейра («Краснодар»).
В число авторов самых эффектных сейвов попали вратари Александр Селихов («Спартак»), Давид Юрченко («Енисей»), Егор Бабурин («Рубин»), Евгений Городов («Ахмат») и Юрий Дюпин («Анжи»).
Всего в восьми матчах 18-го тура РПЛ было забито 16 мячей (два за игру).
Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут