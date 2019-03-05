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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Определены лучшие голы и сейвы 18-го тура РПЛ

Самые зрелищные моменты российского футбольного уикенда.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

На канале «Матч ТВ» подвели итоги 18-го тура российской премьер-лиги и определили лучшие голы, а также сейвы вратарей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В число авторов самых красивых мячей попали Владислав Кулик («Анжи»), Сердар Азмун («Зенит»), Жано Ананидзе («Крылья Советов»), Антон Миранчук («Локомотив»), Артур Сагитов («Рубин»), Зе Луиш («Спартак») и Маурисио Перейра («Краснодар»).

Во время загрузки произошла ошибка.

В число авторов самых эффектных сейвов попали вратари Александр Селихов («Спартак»), Давид Юрченко («Енисей»), Егор Бабурин («Рубин»), Евгений Городов («Ахмат») и Юрий Дюпин («Анжи»).

Всего в восьми матчах 18-го тура РПЛ было забито 16 мячей (два за игру).

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут 9—11 марта.

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