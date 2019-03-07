15 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
В той встрече за армейцев дебютировали Игнашевич, Алдонин, Жирков, Карвалью.
В той встрече за армейцев дебютировали Игнашевич, Алдонин, Жирков, Карвалью.
7 марта 2004 года во второй раз в истории проводился матч за Суперкубок России, встречались действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель Кубка России московский «Спартак».
На гол Максима Калиниченко «армейцы» ответили мячом Сергея Семака, а в дополнительное время победу ЦСКА принесли голы Даниэля Карвалью и Дмитрия Кириченко. Подробности — в нашей ностальгической фотогалерее.