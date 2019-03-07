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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

15 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было

В той встрече за армейцев дебютировали Игнашевич, Алдонин, Жирков, Карвалью.

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7 марта 2004 года во второй раз в истории проводился матч за Суперкубок России, встречались действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель Кубка России московский «Спартак».

На гол Максима Калиниченко «армейцы» ответили мячом Сергея Семака, а в дополнительное время победу ЦСКА принесли голы Даниэля Карвалью и Дмитрия Кириченко. Подробности — в нашей ностальгической фотогалерее.

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Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб
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