Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Сербия
Футбол. Сборные
21.03
Саудовская Аравия
ОАЭ
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Казахстан
Шотландия
Футбол. Сборные
21.03
Косово
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Северная Ирландия
Эстония
Все события
Фоторепортажи
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов извинился за слова об игроке «Спартака»

Лучше поздно, чем никогда.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за слова в адрес полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

Игрок красно-белых случайно наступил на ногу защитнику питерцев Юрию Жиркову, в ответ тот пнул в него мячом. Радимов написал об этом эпизоде в твиттере: «Прав Юрок! В одном не прав — в лоб не попал».

«Я тут с пацанами тренировку провел… А они все — плюс-минус ровесники Максима Глушенкова. Репу почесал — зря я тогда на парня понес.

Он просто под раздачу попал. Эмоциональный толчок — ну меня и понесло: «А*** пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке — первый такой матч в жизни. И даже жк не получил» — реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере.

Ну и Глушенков вдобавок моим в составе «Спартака-2» забил. Короче, как закусил удила — так не остановиться. Теперь остановился.

Во время загрузки произошла ошибка.

И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда. И как раньше говорил, так и теперь повторю: «Максим! Удачи тебе, побольше голов за “Спартак” — и не в ФНЛ, а в премьер-лиге. Ну и не в ворота “Зенита”, естественно», — написал Радимов в своем инстаграме.

Жирков также извинился перед Глушенковым за свою реакцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
Команда Кучерова выиграла чемпионат НХЛ с солидным преимуществом
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
50 лучших клубных тренеров мира: Пеп – 5-й, Моуринью – 13-й
Оппозиция Ханю: как россияне будут давать отпор японцу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь