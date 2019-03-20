Радимов извинился за слова об игроке «Спартака»
Лучше поздно, чем никогда.
Лучше поздно, чем никогда.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за слова в адрес полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.
Игрок
«Я тут с пацанами тренировку провел… А они все —
Он просто под раздачу попал. Эмоциональный толчок — ну меня и понесло: «А*** пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке — первый такой матч в жизни. И даже жк не получил» — реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере.
Ну и Глушенков вдобавок моим в составе «Спартака-2» забил. Короче, как закусил удила — так не остановиться. Теперь остановился.
И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И
Жирков также извинился перед Глушенковым за свою реакцию.
Андрей Санталов