Радимов извинился за слова об игроке «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за слова в адрес полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.



Игрок красно-белых случайно наступил на ногу защитнику питерцев Юрию Жиркову, в ответ тот пнул в него мячом. Радимов написал об этом эпизоде в твиттере: «Прав Юрок! В одном не прав — в лоб не попал».



«Я тут с пацанами тренировку провел… А они все — плюс-минус ровесники Максима Глушенкова. Репу почесал — зря я тогда на парня понес.



Он просто под раздачу попал. Эмоциональный толчок — ну меня и понесло: «А*** пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке — первый такой матч в жизни. И даже жк не получил» — реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере.



Ну и Глушенков вдобавок моим в составе «Спартака-2» забил. Короче, как закусил удила — так не остановиться. Теперь остановился.