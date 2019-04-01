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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Рубина» поели шашлык на стадионе и стали мемом

Лучший момент тура.

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Источник: РИА "Новости"

В Красноярске «Енисей» сыграл с «Рубином» в 21-м туре чемпионата России. Одним из самых интересных и красивых моментов матча стала сцена на трибунах, где болельщик казанской команды угостил свою девушку шашлыком в лаваше.

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Позже «Енисей» представил расширенную версию этой сцены — к этому моменту она уже стала мемом в рунете.

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Твиттер «Енисея» заодно представил, какой могла бы быть альтернативная форма «Рубина».

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Болельщица «Рубина» Айгуль уже знает о своей популярности и назвала видео «Енисея» лучшим со своим участием.

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На матче с «Рубином» еще одна болельщица — на этот раз «Енисея» — попала в кадр с шашлыком в лаваше.

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«Рубин» тоже отреагировал на красивую историю со своими болельщиками.

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Андрей Санталов

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