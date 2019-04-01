Болельщики «Рубина» поели шашлык на стадионе и стали мемом

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске «Енисей» сыграл с «Рубином» в 21-м туре чемпионата России. Одним из самых интересных и красивых моментов матча стала сцена на трибунах, где болельщик казанской команды угостил свою девушку шашлыком в лаваше.

Позже «Енисей» представил расширенную версию этой сцены — к этому моменту она уже стала мемом в рунете.

Твиттер «Енисея» заодно представил, какой могла бы быть альтернативная форма «Рубина».

Болельщица «Рубина» Айгуль уже знает о своей популярности и назвала видео «Енисея» лучшим со своим участием.

На матче с «Рубином» еще одна болельщица — на этот раз «Енисея» — попала в кадр с шашлыком в лаваше.

«Рубин» тоже отреагировал на красивую историю со своими болельщиками.