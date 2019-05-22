«Ростов» снял ролик про Калачева под песню ДДТ
Трогательное видео.
Трогательное видео.
Тимофей Калачев провел последний матч за «Ростов». Один из символов команды вышел в стартовом составе в игре с «Зенитом» и был заменен перед перерывом под аплодисменты зрителей.
«Ростов» сделал ролик про прощание Калачева с болельщиками под песню ДДТ «Это всё».
Тимофей в подарок от клуба получил памятные часы с гравировкой и футболку и надписью «Легенда № 2».
Калачев провел 293 матча за «Ростов», в которых забил 24 гола и отдал 66 передач.
Андрей Санталов