«Ростов» снял ролик про Калачева под песню ДДТ

Тимофей Калачев провел последний матч за «Ростов». Один из символов команды вышел в стартовом составе в игре с «Зенитом» и был заменен перед перерывом под аплодисменты зрителей.

«Ростов» сделал ролик про прощание Калачева с болельщиками под песню ДДТ «Это всё».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Zy5V5gB3Kdc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тимофей в подарок от клуба получил памятные часы с гравировкой и футболку и надписью «Легенда № 2».

Калачев провел 293 матча за «Ростов», в которых забил 24 гола и отдал 66 передач.