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22 мая, источник: Sportmail.ru

«Ростов» снял ролик про Калачева под песню ДДТ

Трогательное видео.

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Тимофей Калачев провел последний матч за «Ростов». Один из символов команды вышел в стартовом составе в игре с «Зенитом» и был заменен перед перерывом под аплодисменты зрителей.

«Ростов» сделал ролик про прощание Калачева с болельщиками под песню ДДТ «Это всё».

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Тимофей в подарок от клуба получил памятные часы с гравировкой и футболку и надписью «Легенда № 2».

Во время загрузки произошла ошибка.

Калачев провел 293 матча за «Ростов», в которых забил 24 гола и отдал 66 передач.

Андрей Санталов

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