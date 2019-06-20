Дзюба начал подготовку к сезону с бокса (фото)
Говорят, из него мог бы получиться отличный боец.
Говорят, из него мог бы получиться отличный боец.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба приехал на тренировку по боксу. Футболист занимался в Москве в зале Global Fight Gym.
Дзюба занимался с тренерами Тарасом Кияшко и Владимиром Турченко.
«Отличный мог бы получиться боец», — написал Турченко в инстаграме.
Дзюба не в первый раз выходит на ринг. В ноябре прошлого года Артем провел совместную тренировку с бойцом UFC Александром Волковым.
«Зенит» уже начал первый предсезонный сбор в Австрии. Дзюба присоединится к команде позже.
Андрей Санталов