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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба начал подготовку к сезону с бокса (фото)

Говорят, из него мог бы получиться отличный боец.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба приехал на тренировку по боксу. Футболист занимался в Москве в зале Global Fight Gym.

Дзюба занимался с тренерами Тарасом Кияшко и Владимиром Турченко.

«Отличный мог бы получиться боец», — написал Турченко в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба не в первый раз выходит на ринг. В ноябре прошлого года Артем провел совместную тренировку с бойцом UFC Александром Волковым.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» уже начал первый предсезонный сбор в Австрии. Дзюба присоединится к команде позже.

Андрей Санталов

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