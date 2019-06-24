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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ищу работу». Глушаков обратился к клубам в инстаграме

Кому нужен свободный агент?

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сделал необычный пост в своем инстаграме. Футболист разместил фотографию со словами «Ищу работу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее претендентом на игрока считался «Сочи», вышедший в премьер-лигу.

Глушаков ушел из «Спартака» из-за конфликта с болельщиками.

«Моя мечта — вернуться в “Спартак”, тренером, менеджером, может быть, игроком. Я ухожу ради “Спартака”, я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, для меня важнее “Спартак”, чем-то, что со мной будет», — рассказывал в инстаграме Глушаков.

Футболист тогда отмечал, что не знает, где продолжит карьеру.

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