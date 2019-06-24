«Ищу работу». Глушаков обратился к клубам в инстаграме

«Моя мечта — вернуться в “Спартак”, тренером, менеджером, может быть, игроком. Я ухожу ради “Спартака”, я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, для меня важнее “Спартак”, чем-то, что со мной будет», — рассказывал в инстаграме Глушаков.