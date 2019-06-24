«Ищу работу». Глушаков обратился к клубам в инстаграме
Кому нужен свободный агент?
Кому нужен свободный агент?
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сделал необычный пост в своем инстаграме. Футболист разместил фотографию со словами «Ищу работу».
Ранее претендентом на игрока считался «Сочи», вышедший в
Глушаков ушел из «Спартака»
«Моя мечта — вернуться в “Спартак”, тренером, менеджером, может быть, игроком. Я ухожу ради “Спартака”, я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, для меня важнее “Спартак”,
Футболист тогда отмечал, что не знает, где продолжит карьеру.
Андрей Санталов