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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба — Азмуну: «У кого там нет техники?»

Форварды «Зенита» выясняют, кто лучше.

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Источник: Reuters

Артем Дзюба опубликовал шутливый ролик со сбора «Зенита». Форвард вместе с Сердаром Азмуном и Олегом Шатовым устроили соревнование на технику, и иранец в нем проиграл.

«У кого там нет техники?» — вспомнил Артем недавние слова Азмуна о нем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проигравший в этом конкурсе получал щелчок по носу. В следующем раунде ошибся снова Азмун, невовремя схвативший мяч в руки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После сбора в Австрии «Зенит» вернулся в Россию. 6 июля команде Сергея Семака разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».

Андрей Санталов

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