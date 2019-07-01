Дзюба — Азмуну: «У кого там нет техники?»
Форварды «Зенита» выясняют, кто лучше.
Форварды «Зенита» выясняют, кто лучше.
Артем Дзюба опубликовал шутливый ролик со сбора «Зенита». Форвард вместе с Сердаром Азмуном и Олегом Шатовым устроили соревнование на технику, и иранец в нем проиграл.
«У кого там нет техники?» — вспомнил Артем недавние слова Азмуна о нем.
Проигравший в этом конкурсе получал щелчок по носу. В следующем раунде ошибся снова Азмун, невовремя схвативший мяч в руки.
После сбора в Австрии «Зенит» вернулся в Россию. 6 июля команде Сергея Семака разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».
Андрей Санталов