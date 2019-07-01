Дзюба — Азмуну: «У кого там нет техники?»

Артем Дзюба опубликовал шутливый ролик со сбора «Зенита». Форвард вместе с Сердаром Азмуном и Олегом Шатовым устроили соревнование на технику, и иранец в нем проиграл.



«У кого там нет техники?» — вспомнил Артем недавние слова Азмуна о нем.