Дзюба пообещал забить Гильерме в Суперкубке России
Как ответит голкипер «Локо»?
Как ответит голкипер «Локо»?
Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к вратарю «Локомотива» Гильерме перед матчем за Суперкубок России.
«Всем привет, скоро у нас Суперкубок на новом стадионе “Динамо”. Приглашаю всех, 6 июля. Там я еще не забивал. Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой», — сообщил Дзюба в видео, которое он разместил в сторис инстаграма.
В прошлом чемпионате России Дзюба забил 8 голов и отдал 11 передач в 27 матчах.
Андрей Санталов