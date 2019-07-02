Дзюба пообещал забить Гильерме в Суперкубке России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к вратарю «Локомотива» Гильерме перед матчем за Суперкубок России.



«Всем привет, скоро у нас Суперкубок на новом стадионе “Динамо”. Приглашаю всех, 6 июля. Там я еще не забивал. Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой», — сообщил Дзюба в видео, которое он разместил в сторис инстаграма.