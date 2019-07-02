Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:45
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
16Елена Радионова: настоящий боец и просто красавица
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба пообещал забить Гильерме в Суперкубке России

Как ответит голкипер «Локо»?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к вратарю «Локомотива» Гильерме перед матчем за Суперкубок России.

«Всем привет, скоро у нас Суперкубок на новом стадионе “Динамо”. Приглашаю всех, 6 июля. Там я еще не забивал. Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой», — сообщил Дзюба в видео, которое он разместил в сторис инстаграма.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом чемпионате России Дзюба забил 8 голов и отдал 11 передач в 27 матчах.

Андрей Санталов

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин сделал «Рейнджерс» самой русской командой в истории НХЛ
«Тоттенхэм» приобрел хавбека за 60 миллионов евро
Екатеринбург выбран столицей Всемирной летней универсиады
«Зенит» отозвал футболиста из расположения «Ростова»
Финн подпишет контракт с «Каролиной» на 42,27 миллиона долларов
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь