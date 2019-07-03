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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тема, я тебя жду, брат». Гильерме ответил Дзюбе по-русски

Дуэль двух игроков сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед матчем за Суперкубок России пообещал забить вратарю «Локомотива» Гильерме. Бразилец ответил товарищу по сборной в инстаграме.

«Тем, я тебя, жду, брат. Но шансов не будет. Увидимся в субботу на «ВТБ-Арена», — сказал Гильерме по-русски.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Дзюбы, он еще не забивал на новом стадионе «Динамо» и хочет это сделать в ближайшей игре.

«Локомотив» и «Зенит» завершили сбор в Австрии и вернулись в Россию. Матч за Суперкубок начнется 6 июля в 19.00.

Андрей Санталов

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