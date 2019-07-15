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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин увидел, как он будет выглядеть в старости (фото)

Кто еще поддержит FaceApp challenge?

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин развлек подписчиков своего инстаграма, представив, как он будет выглядеть в старости.

Для этого Карпин использовал приложение FaceApp.

«Прессуха ФК “Ростов” 20 лет спустя. Хотя нет, 20 лет меня здесь никто не вытерпит… » — подписал фото 50-летний тренер «Ростова».

Во время загрузки произошла ошибка.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и позволяло людям «менять» свое лицо и прическу. Сейчас у него появились дополнительные функции, и оно вновь стало популярным.

Вот еще один вариант от Валерия Карпина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом туре «Ростов» обыграл «Оренбург» 2:1 и теперь ждет в гости «Спартак».

Андрей Санталов

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