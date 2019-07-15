Карпин увидел, как он будет выглядеть в старости (фото)
Кто еще поддержит FaceApp challenge?
Кто еще поддержит FaceApp challenge?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин развлек подписчиков своего инстаграма, представив, как он будет выглядеть в старости.
Для этого Карпин использовал приложение FaceApp.
«Прессуха ФК “Ростов” 20 лет спустя. Хотя нет, 20 лет меня здесь никто не вытерпит… » — подписал фото 50-летний тренер «Ростова».
Приложение FaceApp появилось в 2017 году и позволяло людям «менять» свое лицо и прическу. Сейчас у него появились дополнительные функции, и оно вновь стало популярным.
Вот еще один вариант от Валерия Карпина.
В первом туре «Ростов» обыграл «Оренбург» 2:1 и теперь ждет в гости «Спартак».
Андрей Санталов