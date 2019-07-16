«Ростов» представил Карпина «сбитым летчиком» (фото)

В 2014 году Федун так высказался о Карпине: «Покупались игроки, которых я не хотел видеть в команде, но Карпин уверял меня, что они необходимы команде. Мы израсходовали 250−280 миллионов, на эти деньги можно было купить трех Халков! Но что тут говорить про Карпина? Сбитый летчик есть сбитый летчик».



В конце июня «Ростов» обыграл «Спартак» в товарищеском матче 2:0. В прошлом чемпионате России ростовчане дважды победили красно-белых.



Андрей Санталов