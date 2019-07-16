«Ростов» представил Карпина «сбитым летчиком» (фото)
В анонсе матча со «Спартаком».
В анонсе матча со «Спартаком».
«Ростов» оригинально пригласил болельщиков на домашний матч со «Спартаком». Клуб представил главного тренера Валерия Карпина «сбитым летчиком», вспомнив о словах владельца
«Он вновь за штурвалом! Ждем битву со “Спартаком”!» — твитнул «Ростов».
В 2014 году Федун так высказался о Карпине: «Покупались игроки, которых я не хотел видеть в команде, но Карпин уверял меня, что они необходимы команде. Мы израсходовали 250−280 миллионов, на эти деньги можно было купить трех Халков! Но что тут говорить про Карпина? Сбитый летчик есть сбитый летчик».
В конце июня «Ростов» обыграл «Спартак» в товарищеском матче 2:0. В прошлом чемпионате России ростовчане дважды победили
Андрей Санталов