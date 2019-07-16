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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» представил Карпина «сбитым летчиком» (фото)

В анонсе матча со «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» оригинально пригласил болельщиков на домашний матч со «Спартаком». Клуб представил главного тренера Валерия Карпина «сбитым летчиком», вспомнив о словах владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Он вновь за штурвалом! Ждем битву со “Спартаком”!» — твитнул «Ростов».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2014 году Федун так высказался о Карпине: «Покупались игроки, которых я не хотел видеть в команде, но Карпин уверял меня, что они необходимы команде. Мы израсходовали 250−280 миллионов, на эти деньги можно было купить трех Халков! Но что тут говорить про Карпина? Сбитый летчик есть сбитый летчик».

В конце июня «Ростов» обыграл «Спартак» в товарищеском матче 2:0. В прошлом чемпионате России ростовчане дважды победили красно-белых.

Андрей Санталов

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