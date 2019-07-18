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17:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» исполнил мечту болельщика с 35-летним стажем (видео)

Добрая история.

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Источник: РИА "Новости"

У болельщика «Локомотива» Сергея Моторина была давняя мечта: выйти на поле с игроками своей команды. Железнодорожники помогли ее исполнить в 1-м туре чемпионата России.

Сергей, болеющий за «Локомотив» 35 лет, стал одним из главных действующих лиц в предматчевой программе и нанес первый удар во встрече с «Рубином».

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч сезона команда Юрия Семина сыграла вничью 1:1. «Локомотив» и в дальнейшем планирует помогать болельщикам осуществить свою мечту на домашних играх.

Андрей Санталов

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