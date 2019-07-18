«Локомотив» исполнил мечту болельщика с 35-летним стажем (видео)
Добрая история.
Добрая история.
У болельщика «Локомотива» Сергея Моторина была давняя мечта: выйти на поле с игроками своей команды. Железнодорожники помогли ее исполнить в 1-м туре чемпионата России.
Сергей, болеющий за «Локомотив» 35 лет, стал одним из главных действующих лиц в предматчевой программе и нанес первый удар во встрече с «Рубином».
Первый матч сезона команда Юрия Семина сыграла вничью 1:1. «Локомотив» и в дальнейшем планирует помогать болельщикам осуществить свою мечту на домашних играх.
Андрей Санталов