Спорт Mail.Ru покажет матч «Уфа» — «Краснодар»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Уфой» и «Краснодаром».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Уфой» и «Краснодаром».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу 20 июля и начнется в 14:00 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Уфа» со счетом 2:3 проиграла «Уралу», а «Краснодар» уступил «Ахмату».