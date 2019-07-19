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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.Ru покажет матч «Уфа» — «Краснодар»

На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Уфой» и «Краснодаром».

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу 20 июля и начнется в 14:00 мск.

Напомним, что в первом туре сезона «Уфа» со счетом 2:3 проиграла «Уралу», а «Краснодар» уступил «Ахмату».

Следите за развитием темы Трансляции 2-го тура РПЛ
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