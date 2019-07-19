Спорт Mail.Ru покажет матч «Крылья Советов» — «Арсенал»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу 20 июля и начнется в 16:30 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Крылья Советов» со счетом 2:0 обыграли московский ЦСКА, а «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо», 1:1.