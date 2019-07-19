Спорт Mail.Ru покажет матч ЦСКА — «Оренбург»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским ЦСКА и «Оренбургом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским ЦСКА и «Оренбургом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу 20 июля и начнется в 19:00 мск.
Напомним, что в первом туре сезона ЦСКА со счетом 0:2 уступил «Крыльям Советов», а «Оренбург» со счетом 1:2 проиграл «Ростову».