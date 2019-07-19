Спорт Mail.Ru покажет матч «Ростов» — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу 20 июля и начнется в 21:30 мск.

Напомним, что в первом туре сезона «Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Оренбург», а «Спартак» с минимальным счетом победил «Сочи».