Спорт Mail.Ru покажет матч «Ростов» — «Спартак»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу 20 июля и начнется в 21:30 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Оренбург», а «Спартак» с минимальным счетом победил «Сочи».