Спорт Mail.Ru покажет матч «Урал» — «Ахмат»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье 21 июля и начнется в 14:00 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Урал» со счетом 3:2 обыграл «Уфу», а «Ахмат» с минимальным счетом победил «Краснодар».