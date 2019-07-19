Спорт Mail.Ru покажет матч «Урал» — «Ахмат»

Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье 21 июля и начнется в 14:00 мск.

Напомним, что в первом туре сезона «Урал» со счетом 3:2 обыграл «Уфу», а «Ахмат» с минимальным счетом победил «Краснодар».