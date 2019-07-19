Спорт Mail.Ru покажет матч «Локомотив» — «Тамбов»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Тамбовом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Тамбовом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье 21 июля и начнется в 16:30 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином», 1:1. «Тамбов» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.