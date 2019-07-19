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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.Ru покажет матч «Динамо» — «Рубин»

На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским «Динамо» и казанским «Рубином».

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье 21 июля и начнется в 19:00 мск.

Напомним, что в первом туре сезона «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом», 1:1, а «Динамо» также со счетом 1:1 разошлось миром с тульским «Арсеналом».

Полный календарь сезона вы можете посмотреть по ссылке. За турнирной таблицей РПЛ вы можете следить здесь.

Следите за развитием темы Трансляции 2-го тура РПЛ
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