Спорт Mail.Ru покажет матч «Динамо» — «Рубин»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским «Динамо» и казанским «Рубином».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча второго тура РПЛ между московским «Динамо» и казанским «Рубином».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье 21 июля и начнется в 19:00 мск.
Напомним, что в первом туре сезона «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом», 1:1, а «Динамо» также со счетом 1:1 разошлось миром с тульским «Арсеналом».