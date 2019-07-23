«Рубин» выпустил «металлическую» футболку в честь тренера (фото)

Тренер «Ростова» Роман Шаронов после матча «Динамо» рассказал своим футболистам, что из-за игры пропустил концерт любимой группы Metallica в «Лужниках».



«Я не попал на концерт, но то, что я испытал, было круче», — сообщил команде Шаронов.



В честь тренера «Рубин» выпустил серию футболок Sharonov. Стоимость одной майки — 590 рублей.