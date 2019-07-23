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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» выпустил «металлическую» футболку в честь тренера (фото)

Быстро сработали.

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Источник: РИА "Новости"

Тренер «Ростова» Роман Шаронов после матча «Динамо» рассказал своим футболистам, что из-за игры пропустил концерт любимой группы Metallica в «Лужниках».

«Я не попал на концерт, но то, что я испытал, было круче», — сообщил команде Шаронов.

В честь тренера «Рубин» выпустил серию футболок Sharonov. Стоимость одной майки — 590 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» набрал 4 очка в первых двух турах РПЛ. Казанцы отыгрались в матче с «Локомотивом» (1:1) и в меньшинстве победили «Динамо» (1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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