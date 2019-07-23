«Рубин» выпустил «металлическую» футболку в честь тренера (фото)
Быстро сработали.
Быстро сработали.
Тренер «Ростова» Роман Шаронов после матча «Динамо» рассказал своим футболистам, что
«Я не попал на концерт, но то, что я испытал, было круче», — сообщил команде Шаронов.
В честь тренера «Рубин» выпустил серию футболок Sharonov. Стоимость одной майки — 590 рублей.
«Рубин» набрал 4 очка в первых двух турах РПЛ. Казанцы отыгрались в матче с «Локомотивом» (1:1) и в меньшинстве победили «Динамо» (1:0).
Андрей Санталов