Спорт Mail.Ru покажет матч «Динамо» — «Урал»

Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в пятницу 26 июля и начнется в 20:00 мск.

Напомним, что во втором туре сезона «Динамо» с минимальным счетом проиграло «Рубину», а «Урал» обыграл «Ахмат», 3:0.