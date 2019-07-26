Спорт Mail.Ru покажет матч «Динамо» — «Урал»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между московским «Динамо» и «Уралом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между московским «Динамо» и «Уралом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в пятницу 26 июля и начнется в 20:00 мск.
Напомним, что во втором туре сезона «Динамо» с минимальным счетом проиграло «Рубину», а «Урал» обыграл «Ахмат», 3:0.