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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.Ru покажет матч «Динамо» — «Урал»

На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между московским «Динамо» и «Уралом».

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в пятницу 26 июля и начнется в 20:00 мск.

Напомним, что во втором туре сезона «Динамо» с минимальным счетом проиграло «Рубину», а «Урал» обыграл «Ахмат», 3:0.

Полный календарь сезона вы можете посмотреть по ссылке. За турнирной таблицей РПЛ вы можете следить здесь.

Следите за развитием темы Трансляции 3-го тура РПЛ
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