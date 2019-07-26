Спорт Mail.Ru покажет матч «Уфа» — «Крылья Советов»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между «Уфой» и самарскими «Крыльями Советов».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между «Уфой» и самарскими «Крыльями Советов».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу и начнется в 14:00 мск.
Напомним, что во втором туре сезона «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 2:3. «Крылья Советов» с таким же счетом уступили тульскому «Арсеналу».