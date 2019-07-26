Спорт Mail.Ru покажет матч «Краснодар» — «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу и начнется в 19:00 мск.

Напомним, что во втором туре сезона «Краснодар» со счетом 3:2 выиграл у «Уфы», а «Сочи» уступил «Зениту», 0:2.