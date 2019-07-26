Спорт Mail.Ru покажет матч «Оренбург» — «Зенит»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между «Оренбургом» и
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск.
Напомним, что во втором туре сезона «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:0, а «Оренбург» уступил московскому ЦСКА, 1:2.