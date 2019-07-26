Спорт Mail.Ru покажет матч «Рубин» — «Ахмат»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в понедельник и начнется в 20:00 мск.
Напомним, что во втором туре сезона «Рубин» с минимальным счетом обыграл «Динамо», а «Ахмат» уступил «Уралу», 0:3.