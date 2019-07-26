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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.Ru покажет матч «Рубин» — «Ахмат»

На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в понедельник и начнется в 20:00 мск.

Напомним, что во втором туре сезона «Рубин» с минимальным счетом обыграл «Динамо», а «Ахмат» уступил «Уралу», 0:3.

Полный календарь сезона вы можете посмотреть по ссылке. За турнирной таблицей РПЛ вы можете следить здесь.

Следите за развитием темы Трансляции 3-го тура РПЛ
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