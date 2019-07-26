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19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильцы ЦСКА и «Локомотива» устроили батл по русским скороговоркам (видео)

Гильерме vs Марио!

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Локомотив» представили совместный проект двух клубных каналов накануне матча в РПЛ. Бразильцы с российским паспортом посоревновались между собой в чтении русских скороговорок.

Армеец Марио Фернандес и железнодорожник Маринато Гильерме рассказали на камеру про то, как ехал грека через реку, а Карл у Клары украл кораллы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 28 июля в 19.00 на «ВЭБ-Арене». После двух туров команда Юрия Семин идет на 5-м месте в РПЛ, армейцы один матч выиграли, а в одном уступили, и занимают 11-ю строчку в таблице.

Андрей Санталов

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