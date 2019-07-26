Бразильцы ЦСКА и «Локомотива» устроили батл по русским скороговоркам (видео)

ЦСКА и «Локомотив» представили совместный проект двух клубных каналов накануне матча в РПЛ. Бразильцы с российским паспортом посоревновались между собой в чтении русских скороговорок.



Армеец Марио Фернандес и железнодорожник Маринато Гильерме рассказали на камеру про то, как ехал грека через реку, а Карл у Клары украл кораллы.